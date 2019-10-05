Вашингтон, , 04:20 — REGNUM Глава Южного командования (САУТКОМ) Вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер заявил, что почти всю личную охрану президента Венесуэлы Николаса Мадуро теперь составляют кубинские военные. Об этом он сообщил на пресс-конференции 5 октября.

Николас Мадуро Hugoshi

Охрана дворца Мадуро, по заявлению Фоллера, практически на сто процентов состоит из кубинцев. Адмирал не уточнил, говорил ли он о дворце «Ла Касона», который является местом жительства президента Венесуэлы, или о дворце Мирафлорес, официальной резиденции главы Боливарианской Республики.

В ответ на вопрос, полагают ли Соединённые Штаты вероятным военное вмешательство в венесуэльский политический кризис, Фоллер не исключил этой возможности. Глава САУТКОМ привёл слова президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что «все опции сохраняются», хотя дипломатическое решение необходимо. Фоллер заявил о готовности к любому развитию событий.

Политический кризис в Венесуэле обострился после самопровозглашения и.о. президента 23 января 2019 года лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Это произошло спустя два дня после решения Верховного суда об отмене избрания Гуайдо спикером парламента. Его самоназначение исполняющим обязанности президента признали США, все участники Группы Лимы кроме Мексики, Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Действующий президент Боливарианской Республики Николас Мадуро назвал демарш Гуайдо попыткой государственного переворота. В результате дипломатические отношения Венесуэлы и США были разорваны. В поддержку законного президента выступили Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

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