Вашингтон, , 04:14 — REGNUM Человек из американской разведки, спровоцировавший скандал вокруг «давления Трампа на Зеленского», имел тайный контакт со спецкомитетом Конгресса по разведке, передаёт Fox News.

Из собственных источников телеканал получил данные, что информатор, сделав запись пресловутого июльского телефонного разговора президентов США и Украины, не сообщил об этом начальству, а проконтактировал с аппаратом возглавляемого Адамом Шиффом спецкомитета по разведке нижней палаты американского Конгресса.

Источник сообщил, что Майкл Аткинсон, являющийся главным инспектором американского разведсообщества, на закрытых слушаниях в Палате представителей рассказал следующее. Оказывается, информатор ему не сообщил, что обращался в аппарат Шиффа.

Таким образом Аткинсон объяснил, почему эта информация не была проверена и расследована.

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Напомним, неназванный разведчик, из-за которого в итоге в Штатах проводится попытка импичмента президента Дональда Трампа, подал жалобу на главу США, «давившего» на украинского коллегу Владимира Зеленского во время разговора. Жалоба была подана на имя Аткинсона.

Аткинсону сначала запретили передать эти данные в Конгресс. Затем, когда информация была обнародована, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси инициировала импичмент.

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