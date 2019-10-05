Лас-Вегас, США, , 03:14 — REGNUM Американский сенатор и кандидат в президенты США Берни Сандерс выписался из больницы Лас-Вегаса после операции. Об этом говорится в официальном заявлении сенатора.

«Я благодарю врачей, медсестер и остальной персонал медцентра Дезерт-Спрингс за отличную заботу обо мне… Я собираюсь вернуться в работе», — заявил Сандерс.

Ранее сенатор отправился больницу с жалобами на боли в сердце, в связи с чем приостановил свои мероприятия в рамках избирательной кампании. Ему провели операцию по шунтированию артерии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский сенатор Берни Сандерс заявил о хорошем самочувствии после перенесенной операции. Свое обращение он закончил политическим призывом к обеспечению доступной медпомощи для жителей США.

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