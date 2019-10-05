Москва, , 03:22 — REGNUM Экономическая солидарность Дании с противниками «Северного потока — 2» в Евросоюзе уже почти ничего не решает, заявил Алексей Зубец, глава Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, в интервью радио Sputnik.

Трубы для газопровода «Северный поток — 2» © Nord Stream 2 / Paul Langrock

Зубец «В ЕС не все в восторге от прокладки «Северного потока — 2», ряд стран считает, что это будет работать в пользу Германии, ещё больше усиливать её позиции в ЕС. И Дания, насколько можно понять, в какой-то степени солидарна с этой позицией. Но вопросы экономической солидарности на сегодняшний день для датского правительства уже не играют важной роли».

По словам эксперта, хоть политические претензии Копенгаген и снял, «экологические возражения никуда не делись». Однако при этом Зубец добавил:

«Вполне возможно, сговорчивость Дании в части «Северного потока — 2» объясняется тем, что им необходимо замещать потери собственного газа. К тому же нельзя сбрасывать со счетов давление Германии».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 октября российский министр энергетики Александр Новак заявил, что есть вероятность получить от Копенгагена разрешение на прокладку участка подводного газопровода в исключительной экономической зоне Дании.

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Днём ранее стало известно, что Копенгаген отказался от политических возражений к «Северномуй потоку — 2».

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