Москва, 5 октября 2019, 03:22 — REGNUM Экономическая солидарность Дании с противниками «Северного потока — 2» в Евросоюзе уже почти ничего не решает, заявил Алексей Зубец, глава Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, в интервью радио Sputnik.
По словам эксперта, хоть политические претензии Копенгаген и снял, «экологические возражения никуда не делись». Однако при этом Зубец добавил:
Читайте также: Движение Дании по реке «Северного потока — 2» тормозит США
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 октября российский министр энергетики Александр Новак заявил, что есть вероятность получить от Копенгагена разрешение на прокладку участка подводного газопровода в исключительной экономической зоне Дании.
Читайте подробнее: Новак: Дания ещё может дать разрешение на прокладку «Северного потока — 2»
Днём ранее стало известно, что Копенгаген отказался от политических возражений к «Северномуй потоку — 2».
Читайте ранее в этом сюжете: Дания отказалась от политических претензий к «Северному потоку — 2»