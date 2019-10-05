Тирасполь, , 01:25 — REGNUM Приднестровский паспорт можно будет получить на территории Российской Федерации. Как сообщил в эфире Первого Приднестровского телеканала глава МИД ПМР Виталий Игнатьев, приднестровские власти разрабатывают механизм, который позволит выдавать приднестровские документы в Официальном представительстве ПМР в Москве.

«Во всем мире дипломатические учреждения выполняют и консульские функции, у нас есть определённая законодательная возможность, и мы сейчас прорабатываем эти механизмы, которые помогут нашим гражданам, представителям приднестровской диаспоры, в Москве и других городах РФ реализовывать свои права», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.