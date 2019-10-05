Кито, , 01:19 — REGNUM Правительство Эквадора не намерено возвращать субсидии на топливо, несмотря на массовые уличные протесты в стране, заявил эквадорский президент Ленин Морено на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что правительство не исключает введения комплекса мер по смягчению последствий отмены субсидий, однако отменять своих решений не намерено.

«Субсидии отменены, время праздности окончено», — добавил президент Эквадора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Эквадоре были отменены субсидии на дизельное топливо и бензин, что привело к стремительному росту цены на них. По стране начались массовые митинги, которые нередко перерастали в уличные беспорядки и столкновения с полицией.

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