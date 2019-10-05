Москва, , 00:59 — REGNUM Сказав «Россия» вместо «Украина», белорусский президент Александр Лукашенко «троллил» украинского коллегу Владимира Зеленского, написала телеведущая Ольга Скабеева в Telegram:

«Как смешно Лукашенко троллит Зеленского».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лукашенко на украинско-белорусской встрече по ошибке сказал «эта площадка регионов России» вместо «эта площадка регионов Украины».

Когда Зеленский его поправил, Лукашенко пошутил, что испугался, не назвал ли он Зеленского «Владимиром Владимировичем», хотя тот Владимир Александрович.

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