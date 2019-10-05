Порт-о-Пренс, , 00:35 — REGNUM Протестные акции в Гаити против политики действующего президента Жовенеля Моиза снова переросли в столкновения с полицией и уличные беспорядки, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что наиболее радикально настроенная часть протестующих бросала в полицейских камни и бутылки с зажигательной смесью. В ответ силовики применили слезоточивый газ и водометы, чтобы не дать демонстрантам прорваться к штаб-квартире миротворцев ООН возле аэропорта гаитянской столицы Порт-о-Пренса.

По мнению оппозиции, эта протестная акция является посланием для действующего президента о том, что главе государства необходимо уйти в отставку.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Национальной сети защиты прав человека Гаити, за две недели протестов в стране погибли не менее 17 человек, еще 189 человек получили ранения. Правозащитники утверждают, что большинство пострадавших получили огнестрельные ранения, среди них были и несовершеннолетние.

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