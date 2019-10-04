Тбилиси, , 23:29 — REGNUM Решение о восстановлении авиасообщения между Грузией и Россией надо принять как можно скорее, заявил 4 октября министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Об этом сообщает агентство ТАСС.

По словам Залкалиани, Грузия готова к возобновить авиарейсы российского направления.

При этом грузинский министр заявил, что туризм является одним из способов деэскалалции напряжения между странами.

Напомним, Москва прервала авиасообщение между Россией и Грузией в ответ на массовые антироссийские акции и безобразные выходки в Тбилиси.

Практически сразу после этого туристическая отрасль Грузии, одна из немногих действующих сфер экономики, лишилась подавляющей части клиентов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил по данному вопросу, что авиасообщение между Россией и Грузией будет восстановлено тогда, когда Москва убедится в полном отказе Грузии от подобных антироссийских выходок.

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