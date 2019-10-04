Багдад, 4 октября 2019, 23:15 — REGNUM Шиитский лидер Муктада ас-Садр призвал правительство Ирака уйти в отставку на фоне массовых беспорядков, охвативших юг страны, 4 октября передает агентство Reuters.
Согласно опубликованному заявлению, ас-Садр также требует проведения досрочных выборов под наблюдением международного сообщества.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Муктада ас-Садр приказал своим сторонникам приостановить работу в иракском парламенте.
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