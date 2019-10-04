Вашингтон, , 23:07 — REGNUM Американская корпорация Lockheed Martin заявила о завершении сборки пятого по счёту многофункционального истребителя F-35A, предназначенного для Турции, сообщает 4 октября газета Star.

По информации издания, свежесобранный самолёт выполнил испытательный полёт и готовится к отправке на авиабазу «Льюк» в штате Аризона, где хранятся предыдущие четыре истребителя F-35, изготовленные для Турции.

Напомним, Турция, вложившая в разработку истребителя пятого поколения F-35 свыше миллиарда долларов, рассчитывала приобрести 100 таких самолётов.

На авиабазе ВВС США «Льюк» уже обучались эксплуатации F-35 турецкие лётчики и техники.

Затем из-за закупки Анкарой российских ЗРС С-400 Конгресс США заблокировал участие Турции в программе F-35, а турецкие пилоты и технический персонал покинули США.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Вашингтон не исключает возвращения Турции в программу F-35.

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