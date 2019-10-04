Ашхабад, , 23:06 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о присвоении недавно назначенному на должность министра внутренних дел полковнику Мамметхану Чакыеву звания генерал-майора полиции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отметим, что на Чакыев получил назначение на должность главы МВД Туркмении 1 октября 2019 года.

В тот же день президент Туркмении уволил, лишил государственных наград и понизил в звании до майора прежнего министра внутренних дел Исгендера Муликова, проработавшего на этом посту порядка десяти лет.

Как отмечают туркменские оппозиционные СМИ, по неофициальной информации, сразу же после этого Муликова арестовали по обвинению в коррупции.