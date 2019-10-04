Душанбе, , 23:05 — REGNUM Прокуратура Согдийской области за январь-август 2019 года освободила от привлечения к уголовной ответственности 137 таджикистанцев, подозреваемых в терроризме, сообщили на прошедшем 4 октября заседании по итогам деятельности органов прокуратуры.

По словам прокурора области Хабибулло Вохидова, данные граждане Таджикистана подозревались по статье 307 ч. 3 (участие в деятельности запрещённых организаций) и 401 (незаконное вовлечение лиц к участию в боевых действиях за пределами страны) Уголовного кодекса Таджикистана (УК РТ). Однако, согласно прим. 3 статьи 307 УК РТ и прим.1 статьи 401 УК РТ, все подозреваемые были освобождены.

Указанные примечания предусматривают прекращение уголовного преследования в случае признания вины подсудимым и его добровольного отказа от продолжения незаконных действий, предусмотренных вышеназванными статьями УК:

«Лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности политических партий, общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете их деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, освобождается от уголовной ответственности, если в его деяниях не содержится иной состав преступления».

Напомним, что поправки в законодательство Таджикистана, предусматривающие освобождение от уголовной ответственности в случае «искреннего раскаяния» подсудимого были приняты в декабре 2014 года.

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