Сочи, Краснодарский край, , 22:26 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин затронул тему негативного информационного фона в российских средствах массовой информации на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».

Один из победителей конкурса «Лидеры России» в ходе дискуссии отметил, что в интернете следует чаще писать о позитивных событиях, нежели о негативных, которые в российских СМИ преобладают.

Путин на это рассказал историю одного своего знакомого о журналистах, которых интересуют только негативные новости.

«У меня один из знакомых (а у него приятель главный редактор) пригласил журналистов на открытие моста — никто не приехал», — рассказывает российский лидер.

Потом этот знакомый и тот главный редактор из-за этого поругались.

«Они потом начали ругаться, он говорит: «Что же ты, поросенок такой, никого не прислал? Он (главный редактор — ИА REGNUM) говорит: «Ну, а что присылать? Если бы у тебя мост сгорел, мы бы все приехали, а так построили — ну и построили, молодцы», — поделился Владимир Путин.

Далее президент отметил, что, конечно, не следует излишне хвалиться, но все же нужно показывать позитивные вещи. Это полезно, когда к тому есть реальные основания. Кроме того, такие позитивные вещи создают дополнительную мотивацию для дальнейших созидательных шагов.