Санкт-Петербург, , 22:10 — REGNUM Известный российский бизнесмен Евгений Пригожин, который владеет группой компаний «Конкорд», возглавил новосозданную медиагруппу «Патриот». Об этом сообщает сайт «Открытые медиа».

В новую медиагруппу вошли такие СМИ, как «Федеральное агентство новостей» (ФАН), «Экономика сегодня», «Политика сегодня» и «Народные новости». Стоит отметить, что эти СМИ обычно связывают с Агентством интернет-исследований, которое также якобы связано с Пригожиным.

Уточняется, что вошедшие в медиагруппу СМИ сами попросили Пригожина возглавить попечительский совет «Патриота».

«Безусловно, для меня это большая честь, поэтому я согласился», — цитирует Пригожина его пресс-служба.

На сайте медиагруппы «Патриот» сказано, что она создана для распространения информации о событиях в России и результатом её работы должно стать появление «благоприятного информационного пространства».