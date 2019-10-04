4 октября 2019 | Время чтения 5 мин

Так как зайти на такой курс в рамках либеральной кадровой парадигмы невозможно – не потянут сислибы качественный скачок в рамках курса «сильный Путин», принято решение перевести управление процессом на другой, более высокий уровень. Этим блоком становится связка Дмитрий Козак – Михаил Бабич – Сергей Глазьев. Продолжение курса «сильный Путин» должно формироваться уже сейчас – и концептуально, и кадрово. Тем более что и концепции, и люди у нас в стране такие есть.

Юрий Баранчик, Александр Халдей, , 22:42 — REGNUM С 2008 года, на протяжении девяти лет безрезультатной борьбы либерального клана с экономическим кризисом, стало ясно, что правительство неспособно преодолеть кризис, а общество неспособно одолеть либералов. Любые попытки зайти в лоб и как-то изменить поведение и мышление либерального блока в правительстве, ответственного за экономику, не дают успеха.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Вместо корректировки курса и выхода из экономического пике происходит консолидация системных и несистемных либералов и нарастает давление на президента, в том числе путем желания оседлать нацпроекты с их огромными бюджетами, взойдя на должность вице-премьера по их реализации.

Все эти годы президент демонстрировал чудеса терпимости — позволял либералам рулить экономикой и не вмешивался в деятельность экономического блока правительства и Центробанка. Вместо всего этого либералы сначала устроили саботаж, потом попытались подставить главу государства с непроработанной до конца пенсионной реформой (хотя сами и являлись ее авторами — птенцы гнезда Кудрина), в результате чего Владимир Путин вынужден был лично ее продавливать, теряя рейтинг, выстраданный страной в виде Крымского консенсуса, «Бессмертного полка» и так далее.

Эльвира Набиуллина и Алексей Кудрин Дарья Драй © ИА REGNUM

Но этого либералам оказалось мало. Сейчас они стали открыто играть против страны, объявляя национальные проекты утопией и возлагая на главу государства вину за свою кричащую неспособность работать.

В дополнение к открытой обструкции, которую системные либералы устроили президенту, к открытому предупреждению о том, что никакие нацпроекты выполнены быть не могут и вообще никакого результата не дадут, либералы начали мощную волну закулисного надувания уличного протеста, благо антинародных решений они напринимали более чем достаточно. Руководимые либералами СМИ открыто всю вину за ситуацию возлагают на президента, а сами либералы выходят сухими из любой грязной воды.

Стало ясно, что никакие попытки изменить действия либеральных министров невозможны, потому что они, по сути, просто депутаты от ключевых экономических групп, сформировавшихся со времён приватизации, когда старые и новые кланы просто поделили сферы влияния. При этом в России находится только верхушка айсберга этих элит, тогда как вся огромная часть уходит своим основанием в элиты мирового глубинного государства, с которым сейчас ведут войну и Си Цзиньпин в Китае, и Дональд Трамп в США.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин на полях саммита G20. 2019 Gov.cn

Это объективно глобалистское крыло в российской элите, плоть от плоти транснациональных элит, которые воспринимают страны своего пребывания исключительно как дойных коров, неважно, Россия это, США или Китай.

Однако настал момент, когда дальше мириться с таким положением дел президент объективно не может. Перед страной стоит ряд серьезнейших задач развития. В экономике и финансах — создание независимой финансовой системы, работа национального капитала на интересы Родины, а не на счета мировых финансовых кланов, инфраструктурная революция и так далее.

В политике — новая партийная система, отвечающая интересам современного развития страны, новая кадровая политика («Россия страна возможностей»), новая политика в области информационного обеспечения внешней и внутренней политики российского руководства. Об этом на примере необходимости смены акцентов в отношении братского народа Украины на днях говорил и сам Владимир Путин.

И так далее, и тому подобное, какое направление ни возьми — на любом из них страна нуждается в кардинальном и системном рывке или скачке, как кому будет удобно.

Владимир Путин на пленарной сессии XVI заседания дискуссионного клуба «Валдай» Kremlin.ru

Так как зайти на такой курс в рамках либеральной кадровой парадигмы невозможно — не потянут сислибы качественный скачок в рамках курса «сильный Путин», принято решение перевести управление процессом на другой, более высокий уровень.

Если судить по кадровым перестановкам последних нескольких месяцев, то можно уверенно предположить, что Владимир Путин заходит на реформирование экономического блока правительства со стороны того кадрового обеспечения, которое у нас проявлено в виде блока жестких государственников. И сейчас этот блок начинает формироваться на наших глазах.

Этим блоком становится связка Дмитрий Козак — Михаил Бабич — Сергей Глазьев.

Дмитрий Козак в статусе вице-премьера принял под своё кураторство интеграционную тематику. Его успехи в решении молдавского и украинского кризиса дали президенту основания поставить Козака на это направление. Козак оптимально сочетает жёсткость с дипломатичностью и способен быть реальным организатором интеграционных процессов. Но, кроме внешней составляющей, на счету Дмитрия Козака решение и серьезных внутрироссийских вопросов, в частности, решение вопроса с ростом цен на бензин.

Дмитрий Козак Government.ru

Существенное усиление интеграционного вектора произошло с назначением Михаила Бабича первым заместителем министра экономического развития, а на днях с его повышением до статуса первого замминистра Минэкономразвития. Напомним, что несколько лет назад (при Улюкаеве) это было ключевое российское экономическое министерство. И недалек тот час, когда оно вернет свой функционал на внутреннем поле.

После того как его подходы показали свою эффективность в братской Белоруссии, Бабичу дали карт-бланш на разработку системного подхода со всеми бывшими союзными республиками. И Украина, и Белоруссия, и страны Азии и Закавказья — все они попадают под кураторство Бабича. Но опять-таки — он будет заниматься не только внешней сферой, но и контролем за реализацией нацпроектов.

Михаил Бабич Kremlin.ru

Конфликт Глазьева с правительственными либералами делал совершено невозможной никакую конструктивную работу академика на посту советника президента. Положение Глазьева изменено, его перевели на должность министра по интеграции в евразийской экономической комиссии, но так, что он при этом сохранил статус советника президента, то есть сохранил свои позиции в администрации президента. Это не ослабление, а усиление аппаратного веса Глазьева. Путин сделал это вовсе не случайно.

Сергей Глазьев Kremlin.ru

То есть на направлении ЕАЭС стягиваются все те силы, которым предстоит «поставить либералов в коробочку», говоря сленгом старых аппаратчиков.

Если учесть, что интеграционная тематика — это в создавшихся условиях главное направление обеспечения национальных интересов России, то все прочие шаги должны быть так или иначе этому направлению подчинены. От России требуется всё более сильная политика, и эта сильная политика получает всё более сильное кадровое обеспечение. Либеральному блоку в правительстве на другом, более высоком этаже власти формируется сильный организационный противовес, который постепенно перехватывает как внешнюю, так уже и отчасти внутреннюю повестку дня.

И это закономерно. Продолжение курса «сильный Путин» должно формироваться уже сейчас — и концептуально, и кадрово. Тем более что и концепции, и люди у нас в стране такие есть.