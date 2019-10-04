Багдад, , 21:52 — REGNUM По информации сил безопасности и медиков, число погибших в ходе беспорядков и столкновений с полицией на юге Ирака превысило 60 человек, 4 октября передает агентство Reuters.

Протесты в Багдаде и южных городах Ирака продолжаются третий день. Наиболее жестким противостояние демонстрантов и полиции является в столице Ирака и в Эн-Насирии.

Требования протестующих в Ираке поддержал великий аятолла Али Систани. Аятолла Муктада ас-Садр приказал своим сторонникам приостановить работу в иракском парламенте.

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