Багдад, , 21:48 — REGNUM Не менее четырех человек застрелены неизвестными снайперами на улицах Багдада, сообщает 4 октября телеканал «Рудау».

По информации телеканала, двое из погибших от снайперских выстрелов являются сотрудниками силовых ведомств Ирака, а остальные двое — местные жители, которые, возможно, принимали участие в акциях протеста.

Общее число жертв масштабных беспорядков в Багдаде оценивается не менее чем в 42 человека. Число раненых и травмированных близко к двум тысячам.

Заблокирован доступ в интернет, введён комендантский час.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября к протестующим обратился премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди, призвавший их разойтись по своим домам.

В тот же день выступил шиитский духовный авторитет аятолла Али ас-Систани, который раскритиковал власти страны и призвал прекратить беспорядки.

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