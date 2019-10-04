Кито, , 21:42 — REGNUM Власти Эквадора арестовали 350 участников массовых беспорядков в Кито и других городах страны, 4 октября передает агентство Reuters.

По сообщению полиции, во время уличных беспорядков пострадали 28 полицейских. Протестующие подожгли десять полицейских машин в Кито.

Протесты из-за повышения цен на топливо в Эквадоре начались 3 октября. Власти Эквадора ввели чрезвычайное положение сроком 60 дней.

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