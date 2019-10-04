Рамалла , , 21:28 — REGNUM Количество раненых и травмированных в столкновениях с израильскими полицейскими и военными в секторе Газа дошло до 54 человек, сообщил 4 октября журналистам сотрудник министерства здравоохранения палестинского анклава Ашраф аль-Кидра.

Сектор Газа WikimediaImages

По его словам, 22 из 54 пострадавших ранения нанесены боевыми пулями.

Ранее в секторе Газа заявили о гибели 28-летнего мужчины и ранениях ещё 11 человек.

По информации Ашрафа аль-Кидры, все пострадавшие поступили с восточных границ палестинского анклава.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабные акции протеста палестинцев в секторе Газа продолжаются уже 77 недель, достигая особого размаха каждую пятницу. С марта 2018 года в этих столкновениях погибло 314 человек.

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