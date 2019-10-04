Сухум, , 21:04 — REGNUM В рамках учений на полигоне Цабал личный состав подразделения связи российской военной базы в Абхазии организовал высокоскоростную цифровую связь в горах. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Военнослужащие, используя мобильный комплекс связи «Редут», выполнили развертывание полевого подвижного пункта управления и узла связи. Специалисты выполнили прием и передачу информации, развертывание 32-метровых антенных мачт на машинах связи, а также формировали цифровые каналы связи и тракты со скоростями передачи до 2 Мбит/сек.

Также в ходе трехдневного учения военнослужащие осуществили оперативную настройку видеоконференцсвязи и провели тренировку по связи в различных диапазонах частот.

Всего в полевом выходе задействовано более 50 единиц техники, в том числе станции радиосвязи «Артек» на бронетранспортерах БТР-80 и радиорелейной связи «Л1» на базе вездехода «КамАЗ».

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