Нью-Йорк, США, , 21:01 — REGNUM Решение о месте проведения сессий Первого комитета Генассамблеи ООН по вопросам разоружения и международной безопасности не входит в полномочия секретариата ООН, заявил 4 октября на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Здание ООН

Таким образом представитель генсека ООН официально отреагировал на предложение России по данному вопросу.

«Вчера нас официально проинформировала РФ, мы активно взаимодействуем с ними, так же, как и с властями принимающей страны», — сказал Дюжаррик.

Дюжаррик заявил, что принять какое-то решение по месту проведения таких мероприятий могут только страны члены организации.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский официально предложил перенести сессии ГА ООН из Нью-Йорка в Вену или Женеву на фоне беспрецедентной невыдачи виз США российским делегатам сессии Первого комитета ГА ООН.

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