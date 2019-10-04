Нью-Йорк, США, 4 октября 2019, 21:01 — REGNUM Решение о месте проведения сессий Первого комитета Генассамблеи ООН по вопросам разоружения и международной безопасности не входит в полномочия секретариата ООН, заявил 4 октября на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Таким образом представитель генсека ООН официально отреагировал на предложение России по данному вопросу.
«Вчера нас официально проинформировала РФ, мы активно взаимодействуем с ними, так же, как и с властями принимающей страны», — сказал Дюжаррик.
Дюжаррик заявил, что принять какое-то решение по месту проведения таких мероприятий могут только страны члены организации.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский официально предложил перенести сессии ГА ООН из Нью-Йорка в Вену или Женеву на фоне беспрецедентной невыдачи виз США российским делегатам сессии Первого комитета ГА ООН.
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