Багдад, , 20:44 — REGNUM Лидер «Армии Махди» и крупнейшего оппозиционного блока в иракском парламенте Муктада ас-Садр приказал своим депутатам покинуть парламент, 4 октября передает агентство Reuters.

Садристы не будут участвовать в заседаниях парламента, пока правительство Адиля Абдул-Махди не представит программу выхода из кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября в столице Ирака начались массовые протесты, которые уже 3 октября охватили весь юг страны.

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