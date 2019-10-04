Багдад, , 20:32 — REGNUM По официальным данным, число погибших за три дня беспорядков в Багдаде и на юге Ирака составило 46 человек, 4 октября передает агентство Reuters.

Наибольшее число погибших зафиксировано в Эн-Насирии — это 18 человек, в Багдаде погибли 16 человек. Также погибшие были в Баакубе, Эн-Наджафе, Эль-Хилла и других городах на юге Ирака.

Массовые протесты начались в Багдаде 2 октября. Демонстранты были разогнаны полицией, однако на следующий день протесты и беспорядки охватили уже весь юг Ирака.

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