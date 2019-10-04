Вашингтон, , 20:32 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что для граждан Польши начал действовать безвизовый режим въезда в Соединенные Штаты. Об этом Трамп заявил в беседе с журналистами в Белом Доме.

По словам Трампа, речь идёт о «полной отмене виз».

Напомним, что 23 сентября во время визита в Вашингтон президента Польши Анджея Дуды лидеры двух стран подписали декларацию об усилении оборонного сотрудничества. Дуда также выразил надежду, что визовый режим между двумя странами будет отменен до 25 декабря.

Сейчас Трамп заявил, что США действительно отменяют визовый режим с Польшей. Президент США обещает подписать предварительную заявку на полную отмену виз для Польши. Речь идет о туристических и бизнес-поездках.

Окончательное решение по этому вопросу примет Министерство внутренней безопасности США, но, скорее всего, это решение будет положительным.