Цхинвал, , 20:29 — REGNUM На территории военного городка министерства обороны Южной Осетии проводятся работы по оборудованию ангара для военной техники и обустройству строевого плаца. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики.

На данный момент рабочие завершили строительство крыши, демонтировали ненужные части конструкций и кирпичной кладки, вывезли строительный мусор. В ближайшее время на территории плаца начнется укладка асфальта.

Здание будет использоваться для хранения, обслуживания и ремонта военной техники и вооружения. На плацу будут проходить занятия по строевой подготовке, подготовка военных парадов и торжественные мероприятия.

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