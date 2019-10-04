4 октября 2019 | Время чтения 8 мин

Интервью Хантсмана – это четко выверенный информационный удар, призванный подвигнуть прозападную российскую элиту на необходимые США действия. Тех в правящем классе нашей страны, для кого Запад – свет в окошке, а символ жизненного успеха – замок в Англии и вилла на Лазурном берегу. Конфликт с Западом для них — кошмарный сон, то, чего не могло было быть по определению, но что стало реальностью.

Игорь Шишкин, , 20:11 — REGNUM



Выгодное предложение Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Американский посол, покидая Москву, дал обширное интервью газете «КоммерсантЪ», выражающей интересы прозападной элиты России. Казалось бы, протокольный материал — посол расказывает о своих достижениях, о перспективах переговоров по контролю над вооружениями, о том, как ему на родине «будет не хватать россиян и их культуры». Все стандартно и рутинно. Но как не бывает бывших разведчиков, так и посол, даже отъезжающий, до самого конца остается бойцом на дипломатическом фронте идущей между нашими странами гибридной войны. И Джон Хантсман это блестяще подтвердил.

Интервью Хантсмана — это четко выверенный информационный удар, призванный подвигнуть прозападную российскую элиту на необходимые США действия. Тех в правящем классе нашей страны, для кого Запад — свет в окошке, а символ жизненного успеха — замок в Англии и вилла на Лазурном берегу. Конфликт с Западом для них — кошмарный сон, то, чего не могло было быть по определению, но что стало реальностью. Это предельно точно и ярко передал в короткой зарисовке Юрий Поляков:

«Года три назад, случайно попав в пятницу на вечерний лондонский рейс, я просто обалдел [от] узнаваемых государственных мужей и медийных физиономий … каждый уикенд отлетают — общечеловеческим воздухом подышать. Перелётная элита — особая примета новой России. Теперь с этим, конечно, сложнее, не оттого ли у многих олигархов и министров в глазах тоска людей, три года в отпуск не ходивших».

Клевета злобствующего писателя на успешных людей? А давайте вспомним полное трагизма признание попавшего под американские санкции Вексельберга:

«Всю свою жизнь я пытался быть человеком мира… Я перевез всю семью в США … Я никогда бы не смог предсказать, какой будет ситуация, в которой я теперь оказался … для меня это тотальный жизненный кризис. Дело не в деньгах, не в бизнесе. … Для меня весь мир был полон возможностей. А что я могу теперь?».

Не знать всех этих настроений и переживаний российских элитариев Хантсман, конечно же, не может. И вот этим людям, пребывающим в состоянии «тотального жизненного кризиса», в прощальном интервью он сообщает, что их «счастье было так близко, так возможно»:

«У нас уже были конкретные договоренности по поводу Совета предпринимателей, финализировать их предполагалось в ходе встречи двух президентов «на полях» прошлогоднего саммита G20 в Аргентине».

Более того, была достигнута договоренность о визите Путина в Вашингтон в первой половине 2019 г. и об ответном визите Трампа в Москву во второй половине года.

Лед должен был вот-вот тронуться, а жизнь «перелетных» начать налаживаться. Но, сокрушается Хантсман, «буквально накануне случился инцидент в Керченском проливе, из-за которого встреча президентов США и России была отменена».

Выводов Хантсман, естественно, не делает. Их за него легко сделают сами читатели с «тоской в глазах» — агрессивная и неадекватная реакция Путина на какие-то там маневры украинских катеров в богом забытом Керченском проливе пустила под откос надежды на восстановление единственно возможного и единственно правильного порядка вещей — делать деньги здесь, а жить там.

Кто-то скажет, что в эту сказочку про «белого бычка» не поверит ни один нормальный человек. А элитарии, пусть даже и самые что ни на есть прозападные, умом не обделены абсолютно точно. Только не надо забывать того, что «надежда умирает последней», что «утопающий хватается за соломинку», и что при определенных условиях самые ушлые и прагматичные люди «обманываться рады».

Это не теория, это практика. Не успели в ПАСЕ восстановить полномочия российской делегации, как зам. министра иностранных дел РФ Александр Грушко тут же поспешил заявить о готовности России отказаться от «разворота на Восток» и вернуться к проекту Большой Европы от Лиссабона до Владивостока:

«Мы рассчитываем, что с началом в ЕС нового политического цикла удастся наконец вернуться к работе, к которой мы приложили немало усилий и времени, по выстраиванию на равноправной и взаимовыгодной основе общего экономического и гуманитарного пространства от Лиссабона до Владивостока».

Поэтому «послание» Хантсмана, надо признать, является четко выверенным выстрелом «в десятку», основанным на точном знании психологических особенностей тех, кому оно адресовано.

Впрочем. Хантсман не был бы дипломатом того уровня, которому доверяют миссии в Москву и Пекин, ограничься он лишь посыпанием соли на раны прозападной российской элиты и указанием на главного виновника всех ее бед — Путина.

Хантсман дает российской элите надежду на восстановление нормальной жизни. Сообщает, что еще не все потеряно. Ведь Дональд Трамп «относит отношения с Россией к приоритетным. И он с самого начала сказал, что хотел бы улучшить их». Благодаря такому настрою Президента США сейчас вновь открывается «важное окно возможностей. И этот шанс нельзя упускать». Сигнал более чем откровенный. Не позвольте Путину вновь «наломать дров», не забывайте, что «спасение утопающих, дело рук самих утопающих». Еще одного шанса Америка может вам и не предоставить.

О каком окне возможностей идет речь и какой шанс российская элита не должна упустить? Новый этап урегулирования на Украине. Хантсман так прямо и говорит:

«Сейчас для нас открываются новые возможности для переговоров в «нормандском формате» и прогресса в выполнении Минских договоренностей. Мы по-прежнему считаем это важным. И я знаю, что немцы и французы, которые участвуют в консультациях «нормандской четверки» тоже активно добиваются этого».

Общие слова, давно набившие оскомину, о «мирном урегулировании», «Минских договоренностях» и «нормандском формате»? Ничуть. Желающие услышать обязательно услышат и правильно поймут Хантсмана.

Военным путем ликвидировать народные республики Донбасса не удалось. Экономическими санкциями заставить Россию сдать ДНР и ЛНР, т. е. капитулировать, также не удалось. Поэтому сейчас будут пытаться добиться капитуляции политическими методами. Сценарий уже очевиден.

Вашингтон и Париж принудили Зеленского пойти на подписание «формулы Штайнмайера». Процесс политического урегулирования, наконец-то, запущен. Теперь нужна помощь России, теперь она должна пройти свою часть пути к миру. Причем, ничего сверхъестественного от Москвы требовать не будут. Надо всего лишь проявить добрую волю и войти в положение нового Президента Украины (посмотрите, как на него националисты с Порошенко давят из-за одной подписи Кучмы под «формулой Штайнмайера»).

Конкретно это будет означать, что России не следует упираться по совсем «не принципиальным вопросам»: закон о выборах по согласованию с «представителями отдельных районов…», закон об особом статусе опять «по согласованию», обязательное внесение на его основе поправок в Конституцию Украины. Это же мелочи, по сравнению с возможностью установить мир и спасти жизни людей. Политика искусство возможного и «согласование», предписанное Минскими соглашениями, может быть различным, взаимоприемлемым, компромиссным.

Однако реализовать этот сценарий Запад никогда не сможет без максимально сильного давления «миротворцев» из российской элиты на российскую власть. «Послание» уходящего посла и призвано их мобилизовать, побудить сделать все возможное и невозможное для того, чтобы не упустить свой последний шанс. И недооценивать его опасность ни в коей мере не следует.

Только один пример. Пару лет назад возглавляемый тогда Кудриным Центр стратегических разработок подготовил для Кремля доклад «Тезисы по внешней политике и позиционированию России в мире (2017−2024)». Одно из предложений — во имя восстановления отношений с Западом отказаться от последовательного исполнения пунктов Минских соглашений:

«Дипломатам следует сосредоточиться на выполнении тех положений Минских соглашений, которые способствовали бы мирному процессу и были бы приемлемы для всех участников. Проведение признанных всеми выборов в конфликтном регионе — достижимый результат».

На первый взгляд звучит прагматично. Но на практике это должно было означать согласие Москвы на передачу Киеву контроля над участком границы до завершения политической реформы, предусматривающей закрепление особого статуса Донбасса в украинской Конституции. Что было бы дальше с республиками всем очевидно. Как очевидно и то, что для России это означало бы капитуляцию и добровольный отказ от политики возвращения в статус великих держав, возвращение на положение 90-х гг.

Если такое предлагали еще в то время, когда подобное предательство национальных интересов нельзя было никак «возвышенно» закамуфлировать, то теперь после согласия Зеленского на «формулу Штайнмайера» и проявленного Парижем и Берлином столь явного стремления добиться политического урегулирования в Донбассе, «миротворческие инициативы» выйдут на качественно иной уровень.

В этом плане показательно то, с каким гипертрофированным восторгом российские федеральные СМИ подавали новость о «формуле Штайнмайера». Лишь мимоходом сообщалось, что есть проблемы с «согласованием» законов (сущие мелочи, рабочие моменты). Главное, путь к миру открыт.

Да, буквально через день тональность подачи материала изменилась, восторги исчезли. Некоторым ведущим, работавшим в прямом эфире, пришлось на потеху публике «переобуваться в воздухе» и в конце программы говорить прямо противоположное тому, с чего начинали. Но симптоматична сама первая реакция. Она показывает, как много людей стоит уже не на низком, а на высоком старте и ждет малейшей возможности, чтобы с радостным визгом броситься в западные объятия.

Впрочем, нельзя забывать и того, что, несмотря на всю влиятельность прозападной элиты, на несомненное дипломатическое мастерство Америки в целом и посла Хантсмана в частности, все предшествующие попытки «додавить» Россию оканчивались провалом. В российском правящем классе далеко не у всех «тоска в глазах» от конфликта с Западом. А послу Хантсману следует сказать спасибо. Предупрежден — значит вооружен.