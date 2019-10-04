Кемерово, , 20:09 — REGNUM Указом президента РФ Владимира Путина председателем Восьмого кассационного суда в Кемерове назначен Алексей Кирюшин, сообщили ИА REGNUM в совете народных депутатов Кузбасса.

Кассационный суд будет пересматривать акты, вынесенные в судах одиннадцати регионов. Сейчас суд сформирован судьями на 60%, а аппарат на 80%.

«Считаю, что это очень знаковое событие для Кузбасса, который, по сути, стал центром судебных решений Сибири, — отметил председатель областного совета Вячеслав Петров. — Это одновременно и большая ответственность для наших юристов и большие возможности для развития».

Отметим, что строительство здания Восьмого кассационного суда в Кемерове обещают завершить к 20 августа 2020 года.

Как сообщало и, ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв назвал начало работы Восьмого кассационного суда важным событием для правовой системы региона и всей Сибири.

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