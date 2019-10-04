Сухум, , 20:08 — REGNUM Оппозиционная политическая партия «Амцахара» распространила заявление, в котором требует от властей страны «отменить назначенную на 9 октября 2019 года инаугурацию неизбранного президента Абхазии». Об этом 4 октября сообщает «Абхазия-Информ».

В заявлении указывается, что Верховный суд принял решение в условиях нарушения закона, что дает основания для подачи кассационной жалобы и позволяет считать это решение первой судебной инстанции незаконным. Таким образом, считают в партии, Рауль Хаджимба не может считаться избранным президентом Абхазии. В связи с этим оппозиция потребовала отменить инаугурацию, назначенную на 9 октября.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, адвокаты оппозиционного кандидата в президенты Абхазии Алхаса Квицинии в течение десяти дней подготовят кассационную жалобу на решение Верховного суда, признавшего законным решение ЦИК Абхазии об итогах президентских выборов.

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