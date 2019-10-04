Тбилиси, , 20:17 — REGNUM Бывший журналист и телеведущий грузинской телекомпании «Рустави-2» Георгий Габуния, скандально известный в связи с оскорблением президента России Владимира Путина в прямом эфире, вызван на допрос Генпрокуратурой Грузии. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба ведомства.

Поясняется, что Габуния будет допрошен в рамках расследования в связи с присвоением крупной суммы денег с использованием служебного положения и злоупотреблением служебными полномочиями против интересов телекомпании «Рустави-2», а также в связи с сокрытием имущества мнимой и/или лицемерной сделкой.

На допрос в Генпрокуратуру Грузии Габуния должен явиться 7 октября. 3 октября по этому же делу были допрошены экс-глава информационной службы телекомпании Георгий Лаперашвили и экс-телеведущий, а в настоящее время член оппозиционной партии «Единое национальное движение» Заал Удумашвили.

По данному делу в качестве обвиняемого проходит бывший генеральный директор телекомпании Ника Гварамия. В августе текущего года Генпрокуратура обвинила Гварамию в умышленном нанесении телекомпании «Рустави-2» денежного ущерба в размере более 2 млн долларов. По инициативе Гварамии право на размещение рекламы на двух телеканалах, принадлежащих «Рустави-2» было отдано телекомпании, владельцами которой являются друзья Гварамии. В результате этой сделки «Рустави-2» понесла денежные потери.

Напомним, журналист и телеведущий Габуния приобрёл скандальную известность после оскорбления в прямом эфире с применением ненормативной лексики президента РФ Путина. МИД России назвал выходку журналиста неприемлемой. Депутаты Госдумы РФ рекомендовали правительству России рассмотреть введение санкций против Грузии, но сам Путин эту идею не поддержал «из-за уважения к грузинскому народу».

Ранее ИА REGNUM сообщало о возобновлении вещания телеканалом «Рустави-2» после увольнения основных журналистов и перехода к новым владельцам.

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