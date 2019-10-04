Тбилиси, , 19:59 — REGNUM Грузия готова к возобновлению авиасообщения с Россией. Об этом 4 октября заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Павел Латышов © ИА Красная Весна

Залкалиани отметил, что всячески приветствует возможность возобновления полетов и желает, чтобы такое решение было принято «как можно скорее». «Отношения между людьми, развитие туризма являются теми направлениями, которые способствуют деэскалации», — добавил министр.

Напомним, 4 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что авиасообщение России с Грузией может быть возобновлено, когда невозможность возврата отношений «в агрессивное русло» станет очевидной.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кремле назвали условие возобновления полетов в Грузию