Вашингтон, , 19:57 — REGNUM Хакеры, связанные с властями Ирана, пытались устроить кибер-атаку на аккаунты одного из кандидатов в президенты США, заявила 4 октября пресс-служба компьютерной корпорации Microsoft.

Хакерская атака Иван Шилов © ИА REGNUM

По утверждению пресс-службы, речь идёт о деятельности хакерской группировки Phosphorous, которую корпорация назвала связанной с правительством Ирана.

Стоит отметить, что название этой группе хакеров присвоено специалистами Microsoft в качестве условного, а о её якобы связи с Ираном свидетельствует то, что среди атакованных этой группой нескольких сот аккаунтов некоторые принадлежали «видным иранцам, проживающим за пределами своей страны».

«Иранские» хакеры атаковали 241 аккаунт, в том числе аккаунты журналистов, американских чиновников, а также страницы, связанные с одним из штабов кандидатов в президенты США.

Представители Microsoft уточнили, что действия этих хакеров «не отличались технической сложностью».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США во многих интернет-происшествиях обвиняли «русских хакеров, связанных с Кремлём». Однако по сей день их существование так никто и не доказал.

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