Сухум, , 19:46 — REGNUM Адвокаты оппозиционного кандидата в президенты Абхазии Алхаса Квицинии в течение десяти дней подготовят кассационную жалобу на решение Верховного суда, признавшего законным решение ЦИК Абхазии об итогах президентских выборов. Об этом 4 октября сообщила в беседе с ТАСС адвокат Инга Габилая.

2 октября Верховный суд опубликовал на своем официальном сайте текст решения по иску Алхаса Квицинии, потребовавшего признать решение ЦИК об итогах повторного голосования по выборам президента незаконным. «Мы прочитали полный текст решения суда и уже готовим кассационную жалобу», — заявила Габилая. Адвокат отметила, что жалоба будет готова в течение десяти дней.

Согласно окончательным данным Центризбиркома, 8 сентября во втором туре президентских выборов Рауль Хаджимба набрал 39 793 голосов избирателей (47,39%), руководитель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния — 38 766 голосов (46,17%).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, инаугурация Рауля Хаджимба назначена на 9 октября.

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