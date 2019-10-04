Новосибирск, , 19:36 — REGNUM На заседании межведомственной комиссии под председательством заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец обсудили организацию и проведение международных спортивных соревнований, в том числе Молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году, который примет Новосибирская область. От региона с докладом выступил губернатор области Андрей Травников, сообщили ИА REGNUM в Новосибирском правительстве.

Травников заявил, что у областных властей нет сомнений в том, что работы по подготовке к проведению чемпионата будут завершены в срок.

«Для нас это очень важное событие с учётом значимости этого вида спорта для россиян. И то, что у нас два сибирских города (Новосибирск и Омск — прим. ИА REGNUM) принимают участие в этом событии — для нас это очень серьёзная планка», — подчеркнула Ольга Голодец.

А Андрей Травников рассказал, что подрядчик уже готовит земельный участок под строительство многофункциональной ледовой арены по ул. Немировича-Данченко в Новосибирске. Устройство фундаментов должно быть завершено до конца текущего года. Ввод в эксплуатацию намечен на II квартал 2022 года.

Также идёт реконструкция дворца спорта «Сибирь». Работы на этом объекте также планируют завершить в 2022 году.

Ведётся подготовка транспортной и инженерной инфраструктуры: строительство станции метро «Спортивная», надземного пешеходного перехода, реконструкция и строительство автодорог и комплексное благоустройство территории.

В регионе разработан проект концепции транспортного обеспечения чемпионата и составлен реестр гостиниц.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 2 сентября в Министерстве спорта России прошла рабочая встреча руководителя ведомства Павла Колобкова с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Они также обсуждали вопрос проведения в Новосибирске международных соревнований.

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