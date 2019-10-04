Калининград, 4 октября 2019, 19:34 — REGNUM В Калининграде сегодня, 4 октября, были объявлены итоги мониторинга эффективности органов местного самоуправления за 2018 год, а самым эффективным самоуправлением назван Нестеровский, вторым стал — Зеленоградский, третье место занял Гурьевский городской округ, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Во время мониторинга учитывались доходы и здоровья населения муниципалитетов, экономическое развитие, состояние ЖКХ, образование, развитие спорта и спортивной инфраструктуры, доступность и качество жилья, благоустройство территорий и комфортная среда, а также ряд других показателей.