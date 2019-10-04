Калининград, , 19:34 — REGNUM В Калининграде сегодня, 4 октября, были объявлены итоги мониторинга эффективности органов местного самоуправления за 2018 год, а самым эффективным самоуправлением назван Нестеровский, вторым стал — Зеленоградский, третье место занял Гурьевский городской округ, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Во время мониторинга учитывались доходы и здоровья населения муниципалитетов, экономическое развитие, состояние ЖКХ, образование, развитие спорта и спортивной инфраструктуры, доступность и качество жилья, благоустройство территорий и комфортная среда, а также ряд других показателей.

«Прежде всего, рассматриваются значения показателей в динамике. То есть каждый муниципалитет «стартовал» с определенного уровня социально-экономического развития. И сравниваем мы темпы роста именно в динамике, а не общие объемы достигнутых значений показателей», — комментируя итоги мониторинга отметил заместитель руководителя аппарата правительства — начальник управления по внутренней политике Владимир Беспалов.