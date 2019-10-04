Калининград, , 19:26 — REGNUM В 10 из 22 горсоветов муниципальных образований Калининградской области депутатам выплачивались компенсации с нарушением порядков. По всем фактам проинформирована прокуратура Калининградской области, которая и будет оценивать каждый конкретный случай.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, проверка проводилась в рамках контроля по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, обязанностей по недопущению и урегулированию конфликтов интересов Службой по противодействию коррупции в Калининградской области.

«В большинстве случаев возмещались расходы на приобретение канцелярских товаров, аренды помещений для приема избирателей и транспортные расходы», — пояснил исполняющий обязанности руководителя службы Александр Кириленко. Кроме того, некоторыми депутатами за счёт бюджетных средств закупалось топливо, а собственный автотранспорт при этом отсутствовал, арендовались помещения у аффилированных с депутатами организаций.