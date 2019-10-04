Москва, , 19:21 — REGNUM Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Мехди Санаи, который был вызван на Смоленскую площадь для дачи объяснений в связи с задержанием в Исламской Республике российской журналистки Юлии Юзик, заявил, что она давала показания иранским правоохранительным органам и скоро будет освобождена. Об этом сообщают источники в дипломатическом корпусе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская журналистка Юлия Юзик отправилась в Иран по частному приглашению. Однако в аэропорту имени Хомейни в Тегеране у нее изъяли загранпаспорт и заявили, что отдадут его только когда она будет покидать Иран.

Юзик не сообщила об этом инциденте в посольство России в Тегеране. 2 октября Юзик была задержана иранскими силовиками прямо в номере отеля в Тегеране, где она остановилась. Она смогла сделать один телефонный звонок в Москву и сообщить о произошедшем.

В Иране Юзик подозревают в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Известно, что в прошлом Юзик работала и в Израиле, и в Иране.

Посол Ирана в России был вызван в МИД для прояснения ситуации.