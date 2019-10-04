Душанбе, , 19:20 — REGNUM «Возрождение таджикских национальных имен, упорядочение их и географических топонимов является одним из актуальных вопросов нашей языковой политики», — заявил сегодня, 4 октября, президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с интеллигенцией страны по случаю празднования Дня государственного языка, который отмечается в Таджикистане 5 октября.

Эмомали Рахмон Иван Шилов © ИА REGNUM

Одним из очень чувствительных вопросов назвал глава государства упорядочение населённых пунктов Таджикистана, «ибо географические топонимы являются живой историей всех языков, в том числе и нашего родного».

Президент Таджикистана заявил, что необходимо сохранить в стране «сугубо национальные» географические топонимы и возродить «исконные» названия, которые были изменены «по разным причинам».

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Эмомали Рахмон «Вторичное утверждение по нашей инициативе на политической карте древних названий — Согд, Хатлон, Бохтар, Рудаки, Истаравшан, Рашт, Сайхун и Джайхун и сотни других, которые объединяют наше славное прошлое с сегодняшним днем, а сегодняшний день — с грядущим, сыграло громадную роль в деле возрождения исторической памяти и расширения рамок национального самопознания и самосознания нашего народа. Но на этом пути еще много недоделанных работ».

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Выступая перед собравшимися, глава государства отметил, что вызывает его озабоченность также вопрос названий населённых пунктов именами великих личностей и выдающихся государственных деятелей. Он пожелал и тут соблюдать некие традиционные правила дачи названий местностям.

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«Комитету по языку и терминологии необходимо в сотрудничестве с другими структурами и органами принять безотлагательные и серьезные меры в этом направлении, с привлечением специалистов определить и представить на утверждение правительства страны таджикские синонимы названий местностей и урочищ, которые должны быть заменены», — заявил президент Таджикистана.