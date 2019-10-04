Житомир, Украина, 4 октября 2019, 18:59 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко на II Форуме регионов Украины и Белоруссии перепутал Украину с Российской Федерацией. Форум проходит сегодня, 4 октября, в Житомире.
Лукашенко говорил о том, что площадка этого форума очень эффективна в плане взаимодействия между двумя странами, но оговорился и назвал Украину Россией.
«Знаете, Владимир Александрович, вот эта площадка регионов России… непосредственные контакты руководства регионов…» — сказал Лукашенко.
После небольшой паузы Зеленский поправил президента Белоруссии:
«Украины, Александр Григорьевич», — поправил Зеленский.
Лукашенко спохватился и сказал:
«Я испугался, думал, неужели «Владимир Владимирович» сказал?» — отметил он, имея в виду президента России Владимира Путина.
«Слава богу, нет!» — ответил Зеленский.
В зале раздался дружный смех.
«Извиняюсь, вы, конечно, понимаете…» — добавил Лукашенко.