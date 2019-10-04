Душанбе, , 18:58 — REGNUM Взять под контроль вопрос упорядочения дачи имён детям поручил президент Таджикистана Эмомали Рахмон министерству юстиции и комитету по языку и терминологии сегодня, 4 октября, в ходе встречи с интеллигенцией страны, посвящённой празднованию Дня государственного языка.

Кроме того, указанным ведомствам поручено разработать конкретные предложения «по введению необходимых изменений и дополнений в законодательные документы» и представить их правительству страны.

«Для возрождения древних таджикских имен и их правильного использования в соответствии с нормами национального словотворчества, с опорой на содержательные традиции нашего народа постановлением правительства страны был утвержден «Каталог национальных таджикских имен» и определены нормы выбора национальных имен, — напомнил глава Таджикистана. — Целью издания каталога является возрождение духовных ценностей и бесценного исторического и национального культурного наследия, а также традиционная таджикская дача имен».

Эмомали Рахмон посетовал на то, что, несмотря на то, что упомянутый каталог был составлен с учётом «национальных ценностей и таджикской культуры дачи имен», в этом направлении наблюдаются «безответственность и беспечность» на уровне ответственных лиц посёлков, сельских округов и органов ЗАГС. «Они все еще находятся в узах прежних методов дачи имен», — добавил президент.

«Лидера нации» также глубоко беспокоит «пренебрежительное» отношение родителей к даче имён своим детям, которые называют их «именами, чуждыми нашим национальным традициям».

«Поклонение перед чуждым при даче имен отдаляет грядущие поколения от исторической первозданности, ослабляет их чувства самосознания и национальный менталитет, что категорически недопустимо», — подытожил Эмомали Рахмон.

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