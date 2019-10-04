Гонконг, Китай, , 18:51 — REGNUM В Гонконге из-за масштабных протестов городской метрополитен приостановил свою работу. Об этом пишет газета South China Morning Post.

Решение о приостановке работы было принято из соображений безопасности, так как протестующие регулярно наносят крупный материальный ущерб большому количеству станций гонконгского метрополитена.

Протестующие обычно блокируют работу станций метро и крушат все что попадется им под руку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня глава администрации Гонконга Кэрри Лам объявила о запрете носить какие-либо маски на любых акциях протеста или массовых мероприятиях. Протестующие восприняли этот запрет как вызов и устроили очередную масштабную акцию протеста, которая тут же переросла в столкновения с полицией. На данный момент известно, что в холе акций протеста один из подростков получил пулевое ранение.