Тбилиси, , 18:46 — REGNUM Генеральная прокуратура Грузии вызвала на допрос скандально известного тележурналистам грузинского телеканала «Рустави 2» Георгия Габунию, который в прямом эфире этого телеканала оскорбил президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сегодня, 4 октября, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Грузии.

Сообщается, что Генпрокуратура Грузии проводит расследование по факту превышения служебных полномочий против законных интересов телеканала «Рустави 2», а также присвоении денег телекомпании в крупном размере с использованием служебного положения.

В рамках этого расследования журналист Габуния и вызван на допрос.

Ожидается, что допрос состоится 7 октября. При этом 5 октября в генпрокуратуре Грузии ждут на допрос бывшего главу информационного отдела «Рустави 2» Нодара Меладзе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, скандал вокруг «Рустави 2» разгорелся накануне передачи этого телеканала от одного владельца другому по решению суда. Телеведущий Габуния в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина, а генеральный директор «Рустави 2» Ника Гвамария заявил, что Габуния, конечно, не должен был оскорблять в прямом эфире, но в целом позицию телеведущего разделяет.

Когда канал перешел к новому владельцу — бизнесмену Халваши — Гвамария был уволен, но Габуния остался в своей должности. Позднее Гвамарии был предъявлен иск в причинении умышленного денежного ущерба телеканалу в размере более $2 млн.