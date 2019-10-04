Ашхабад, , 18:39 — REGNUM Делегация Организации экономического сотрудничества и развития, возглавляемая директором департамента Евразии по экономическому сотрудничеству Вильямом Томсоном, впервые посетила союз промышленников и предпринимателей Туркмении. Об этом сообщает пресс-служба бизнес-союза.

Представители ОЭСР ознакомились со структурой и деятельностью, а также с крупными проектами союза промышленников и предпринимателей.

Делегаты рассказали о заинтересованности Организации экономического сотрудничества и развития в изучении внутреннего рынка Туркмении и роли в нем частного бизнеса.

Также участники делегации приняли участие в семинаре, посвященном показателям регулирования товарного рынка для улучшения частного сектора Туркмении.