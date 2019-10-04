Москва, , 18:35 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин надеется, что состояние здания Государственной думы не будет признано аварийным и удастся реконструировать зал пленарных заседаний.

Володин провел аналогию со зданием Большого театра — здание нижней палаты парламента в центре Москвы на Охотном Ряду находится неподалеку, на фундамент также влияют подземные воды и близкое расположение метро.

Когда начали заниматься подготовкой работ для реконструкции зала пленарных заседаний, столкнулись с просадкой фундамента, пустотами до четырех метров, несущие колонны стали уходить на полметра вниз, указал спикер нижней палаты парламента.

«Все эти вопросы требуют внимания, потому что они уже относятся к противоаварийным работам. Вот до аварийного состояния пока не дошли, потому что, если бы дошли до аварийного состояния, необходимо просто всем съезжать. Но этого, надеюсь, не произойдет», — сказал Володин в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение временно разместить Государственную думу России в московском Доме союзов, который расположен рядом со зданием Государственной думы на Охотном Ряду.

По словам Володина, в Доме союзов будут проходить парламентские слушания, предполагается работа подразделений Госдумы и проведение заседаний различных комитетов.

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