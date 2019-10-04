Вашингтон, , 18:21 — REGNUM Конгрессмены более девяти часов допрашивали бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, сообщает 4 октября телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники.

Телеканал уточняет, что Волкер отвечал на вопросы конгрессменов в закрытом режиме.

Кроме того, CNN утверждает, что Волкер сообщил о своей попытке убедить украинские власти прекратить вмешательство во внутриполитические процессы в США.

По его словам, он выдвинул это требование после скандально известного телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Также Волкер сообщил, что украинская сторона неоднократно обращалась к нему за разъяснениями после заморозки военной помощи Трампом.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября Курт Волкер был снят с должности спецпредставителя США по Украине.

СМИ допускают, что это решение было связано с внутриполитической борьбой в США.

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