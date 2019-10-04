Магас, , 18:25 — REGNUM Назначен новый руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Ингушетии. Указом президента России Владимира Путина должность занял генерал-майор юстиции Андрей Коновод, сообщили ИА REGNUM 4 октября в пресс-службе главы республики.

Андрей Коновод является уроженцем Хабаровского края. Начинал карьеру в органах внутренних дел и прокуратуре. В мае 2011 года был назначен первым заместителем руководителя краевого управления СК РФ. С мая 2013 года и до перевода в Ингушетию возглавлял Следственный комитет Еврейской автономной области.

Напомним, ранее, с мая 2011 года, следственными органами Ингушетии руководил Ибрагим Могушков. Сейчас он занимает аналогичную должность в Астраханской области.

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