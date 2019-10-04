Рига, , 18:18 — REGNUM Новый конкурс на должность руководителя Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) приблизит Латвию к включению в «серый список» международного органа по надзору за отмыванием денег Moneyval — заявил в телепередаче «Утренняя панорама» председатель правления правоцентристской партии «Единство» Арвил Ашенаденс.

В конкурсе на эту должность победила и была выдвинута комиссией член правления, принадлежащего американцам банка Citadele, Санта Пургайле. Неожиданно, 1 октября, против кандидатуры Пургайле высказался министр среды и регионального развития Юрис Пуце, мотивировав это тем, что у кандидата хоть и есть опыт работы в банковской сфере, но опыт надзора и контроля за ней совершенно отсутствует.

Мнение Пуце, лидера партии «Развитие Латвии», получило поддержку другой партии правящей коалиции KPV LV («Кому принадлежит государство»). Возникла ситуация при которой коалиции не хватает голосов для утверждения победившего кандидата.

Сама Санта Пургайле после победы была настроена весьма решительно, и пообещала банкам фундаментальную проверку их деятельности на соответствие рекомендациям Moneyval. При этом добавив, что нужно смотреть на суть проблемы, а не на формальную сторону.

Ашераденс оценивает ситуацию с утверждением Пургайле как «очень неприятную», ему непонятна аргументация партий. Кроме того, международные партнеры ожидают смены руководства FKTK. А еще один конкурс на эту должность приблизит Латвию к «серому списку» Moneyval.

Ашераданс добавил, что говорить о нестабильности в правительстве нет оснований, но для коалиции характерно «краткосрочное политическое мышление».