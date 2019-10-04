Сочи, Краснодарский край, , 18:09 — REGNUM В Нижегородской области по части здравоохранения должны себя проявить новые кадры, обеспечив решение проблемы высокой смертности в регионе. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», обратившись к заместителю губернатора Нижегородской области, победившему в конкурсе «Лидеры России».

«Проявите свои лучшие качества на этом месте работы для решения ключевых задач», — заявил Путин, комментируя уровень смертности в Нижегородской области.

За первое полугодие по смертности Нижегородская область имеет положительную динамику в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Она, однако, остаётся несколько выше относительно среднероссийской.