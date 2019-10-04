Сочи, Краснодарский край, , 18:09 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что социальные лифты в стране должны работать не «по звонку», а по объективным критериям и распространяться на всю её территорию. Об этом глава государства сказал сегодня, 4 октября, на расширенном заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».

Начав заседание наблюдательного совета, Владимир Путин воздержался от заготовленного вступительного слова. Президент сказал, что тратить время на общие слова не следует, и лучше послушать участников организации.

В ходе дискуссии президент отметил, что за последние годы в России выработан и создан целый набор различных механизмов, которые направлены на то, что выявлять талантливых, перспективных, умеющих работать людей, которым следует помогать и которых надо продвигать.

«Ну, прежде всего, конечно, мы рассчитываем на молодых людей, с тем, чтобы эти так называемые социальные лифты работали у нас не по звонку, чтобы у нас… право… работало по объективным критериям и распространялось бы на всю страну», — сказал российский лидер.

Он добавил, что сейчас нет смысла перечислять все эти инструменты, так как их довольно много.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» была создана в 2018 году по инициативе самого Путина. Он же возглавил наблюдательный совет организации.