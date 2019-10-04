4 октября 2019 | Время чтения 4 мин

Бойкот ведет НАТО и Вучича в тупик. Именно успешный бойкот выборов сохранил бы не только суверенитет Сербии в ее международно признанных границах и Сербию (с Косово) вне НАТО, но также сохранил бы резолюцию ООН 1244 т.е. присутствие России на Балканах.

Стеван Гайич, , 18:02 — REGNUM Каким образом бойкот наступающих парламентских выборов оппозиции в Сербии связан с сохранением суверенитета Сербии? Иными словами, как связаны поведение сербской оппозиции и сохранение Косово и Метохии в составе Сербии в соответствии с конституцией страны и её международно-признанными границами? И наконец, касается ли эта «мелкая» балканская интрига России?

Сербия

Сербская оппозиция уже почти год каждую субботу протестует против личного режима Александра Вучича, требуя, прежде всего, восстановления в Сербии правового государства. Широким является спектр несправедливости, которой сербы претерпели за последние 7 лет личной и абсолютной власти Александра Вучича, но главная проблема касается требования о соблюдении Конституции Сербии. Конституцию президент нарушает ежедневно, выходя за рамки своих полномочий, опираясь на свои пусть и неформальные, но настоящие источники силы, вмешиваясь в дела правительства и других ветвей власти. Но все нарушения меркнут на фоне главного — постоянное нарушение конституционного порядка через нарушения территориальной целостности и суверенитета страны на её территории. Президент своими заявлениями и, что более важно, делами постоянно ставит под вопрос сохранение Косово и Метохии в границах Сербии, допуская возможность признания независимости взамен на, цитата, «что-то». Поэтому не надо удивляться тому, что Вучич получает поддержку от Брюсселя и от стран, которые участвовали в бомбардировках Сербии, которые последовательно не признают её территориальную целостность, за что Вучич называет их «серьёзными государствами».

Уже с 2013 года, когда Вучич начал антиконституционные Брюссельские соглашения по Косово, заставляя сербов края интегрироваться в «Косовскую» систему, становится ясным, что Сербия шаг за шагом движется к отказу суверенитета в южном крае страны. Последний этап его плана должен закончиться всеобъемлющим юридически взаимообязывающим соглашением о «нормализации отношений» Сербии и Косово. Вучич и «президент Косово» Хашим Тачи, судя по их заявлениям, договорились относительно «обмена территориями», но в силу множества причин, договор не прошел. Юридически Косово — это часть Сербии, но по какой-то причине Вучич продолжает заявлять, что мы должны спешно прийти к конечному решению.

В условиях, в которых президент Трамп и изоляционистские круги в США все чаще кокетничает с идеей о выходе США из НАТО, и когда президент Франции, самый яркий лидер-глобалист в Европе, говорит об идее европейских военных сил (запасной вариант в случае выхода США из НАТО), очевидно, что именно НАТО заинтересован больше всех в отказе Сербии от Косово и Метохии. В случае отказа Сербии от своих территорий через идею Вучича о «разграничении с албанцами», Косово объединится с Албанией и таким образом окажется в стране, уже вошедшей в НАТО. Тогда уже ничто не помешает Вучичу втянуть Сербию в альянс.

Трамп — американский патриот, не глобалист, что опять подтвердил своей речью на генеральной ассамблее ООН, говоря, что будущее мира принадлежит патриотам — не глобалистам. Вучич, связанный с Макроном, Александром Соросом, Тони Блэром (который является его советником), семьёй Клинтон не обладает заинтересованостю Трампа в деле передачи Косово в НАТО, тем более что он в 2016 открыто поддержал Хилари Клинтон, так же как и его партнер в Приштине Тачи. Вучич даже не отрицает писание печати, что до президентских выборов в США передал в фонд Клинтона пожертвование в размере 2 миллионов долларов. Но нужно не спешыт с выводам, а посмотреть с какой целю Майкл Помпео на днях, из всех стран Балкан, решил посетить именно Черногорию и Македонию, страны чьи границы тоже могли бы быт поврежденые вучичевским «разграничение с албанцами».

Вучич систематически обманывает Россию любовными заявлениями, чтобы она не помешала его планам о «нормализации» отношений с «Косово», пока бы он двигал Сербию в сторону НАТО по Черногорскому сценарию. Единственная ниточка, которая держит Россию в Балканах, это резолюция Совета Безопасности ООН 1244, которая гарантирует суверенитет Сербии, изменение которой вытеснит Россию с Балкан на долгое время.

Опять же, причем тут бойкот? Против Бойкота наступающих парламентских выборов в Сербии выступил Дэвид Макаллистер, глава комитета Европарламента по иностранным делам, также как ряд других официальных лиц ЕС. С другой стороны лидеры оппозиционного Союза за Сербию (СзС) заявляют, что парламент который Вучич получит после этих ложных выборов (где будут участвовать только провучичевские партии и коалиции) будет нелегитимен и что любое соглашение о признании сецессии Косово будет ничтожным и после прихода СзС к власти будет немедленно отменено. Брюссель не хочет такой ситуации и поэтому им нужна оппозиция в парламенте, которая бы легитимизировала своим присутствием предательство Косово.

Бойкот ведет НАТО и Вучича в тупик. Именно успешный бойкот выборов сохранил бы не только суверенитет Сербии в ее международно признанных границах и Сербию (с Косово) вне НАТО, но также сохранил бы резолюцию ООН 1244 т. е. присутствие России на Балканах.

Белград, Сербия